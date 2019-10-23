Hikmet Karaman: Falcao'nun sonu geldi!

23.10.2019 17:37

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile yollarını ayıran deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, "Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'yu karşılaşamaya gitti. Falcao'nun sonu geldi, Türkiye'de oynuyor. Atletico Madrid'de müthişti. Ama artık eskisi gibi değil. Biz de pozisyon hatası çok. Falcao'nun bana göre en büyük artısı kafa toplarının çok iyi olması." dedi.

"ADEM BÜYÜK BİLE FALCAO'NUN ÖNÜNDE"

Deneyimli hoca, "Bir arkadaşımızın analizi var isim vermeyeceğim. O analizi gönderse bize de tak diye koysam. Falcao, Türkiye Ligi'nde bütün golcülerin arasında en son sırada yer alıyor istatistik ve analizlerde... Adem Büyük bile Falcao'nun önünde gözüküyor. Teknolojiden yararlanmak zorundayız." diye konuştu.