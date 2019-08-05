Hidayet Türkoğlu patladı: Utanç verici

Türkoğlu, Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajda, "Bu, FIBA için gerçekten bir utanç. Hakemleriniz, takımımızın altın madalyasını çaldı. Bu, affedilemez. FIBA Avrupa için bu hakem yönetimi utanç verici." ifadelerini kullandı.

TRT Spor'a da konuşan Hidayet Türkoğlu, "Hayatım boyunca hakem konuşan biri olmadım. Ancak FIBA her geçen gün kendini daha rezil duruma sokuyor. Son pozisyonun çalınmaması ne hale geldiğini gösteriyor. Bu kadar ucuz olmamalı. Bunun takipçisi olacağız" dedi.

Türkiye'nin 57-53 yenilerek ikinci olduğu final karşılaşmanın son saniyelerinde yaşanan bir pozisyonda milli takım, geri saha kararı beklemişti. Ancak mücadelenin hakemleri bu pozisyonda İspanya lehine faul kararı vermişti.