TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Banvit, Alman temsilcisi Brose Bamberg'e 88-85 yenilerek elendi.

"FIBA BU HAKEMLERDEN UTANMALI"

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda karşılaşmayı izleyen Hidayet Türkoğlu, mücadelenin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Banvit-Brose Bamberg maçını izliyorum. FIBA, bu hakemlerden utanmalı. FIBA basketbolunu hakemlerin bu yönetimiyle geliştiremeyiz." ifadesini kullandı.

Deplasmandaki ilk maçta 81-79 yenilen Banvit, Sloven Boris Krejic, İtalyan Lorenzo Baldini ve İspanyol Luis Castillo hakem üçlüsünün görev yaptığı rövanş karşılaşmasını da evinde 88-85 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: AA