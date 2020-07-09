Heung-min Son'un Spurs Formasıyla İlk Beş Yılı 2015 yılında Tottenham Hotspur'a transfer olan Heung-min son Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Asyalı oyuncu oldu. Son'un Spurs formasıyla yolculuğuna birlikte göz atalım.

2015 yılında Tottenham Hotspur'a transfer olan Heung-min son Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Asyalı oyuncu oldu. Son'un Spurs formasıyla yolculuğuna birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout