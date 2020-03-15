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Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Kayserispor, Spor

Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 26. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Hes Kablo Kayserispor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Malatya ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

15.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:29
Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Robert Prosinecki'nin takımı Kayserispor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor 22. dakikada Muris Mesanovic'in golüyle öne geçerken, 42'de Pedro Henrique farkı ikiye çıkarttı. Ev sahibinde Bernard Mensah 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'da 70. dakikada Vidar Kjartansson skoru belirledi.

MALATYA'NIN SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 22 yaparken, son 8 haftada 12 puan elde etti. Malatyaspor 25 puanda kaldı ve kazanamama serisi 11 maça çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

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