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Hes Kablo Kayserispor, Bernard Mensah'ı kadro dışı bıraktı

Son dakika haberine göre; Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

16.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:26
Hes Kablo Kayserispor, Bernard Mensah'ı kadro dışı bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.

Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.


Haber Videosu

: Hes Kablo Kayserispor, Bernard Mensah'ı kadro dışı bıraktı
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