Hertha Berlin Başakşehir maçı neden iptal edildi?

Hertha Berlin Başakşehir maçı neden iptal edildi?
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Haftanın en önemli maçlarından Hertha Berlin Başakşehir maçı öncesi Hertha Berlin Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Hertha Berlin Başakşehir maçına saatler kaldı. Peki, Hertha Berlin Başakşehir maçı neden iptal edildi?

Hertha Berlin Başakşehir maçı hangi kanalda? Hertha Berlin Başakşehir maçı öncesi Hertha Berlin Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Haftanın önemli mücadelelerinden Hertha Berlin Başakşehir maçı detayları araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin Başakşehir maçı neden iptal edildi?

HERTHA BERLİN BAŞAKŞEHİR MAÇI İPTAL EDİLDİ

Hertha Berlin Başakşehir maçı iptal edildi.

RAMSBaşakşehir'den yapılan açıklamada:

"Karşılaşma iptal edildi!

Bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan karşılaşma, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle sahaya çıkamamasından dolayı iptal olmuştur." denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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