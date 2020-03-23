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Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, Terim'in Beşiktaş maçının ardından söylediği sözleri paylaşıyor. İşte Terim'in açıklamaları.

23.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:54
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçından sonra söylediği sözleri paylaşmaya başladı. İşte Terim'in açıklamaları:

"HEPİMİZİN HAYATI TEHLİKEDE"

"Global bir sorun ile karşı karşıyayız. Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlar kapatılıyor, uçuşlar durdu. Risk grubundakiler evlerinde. Meclis toplantıları iptal, etkinlikler iptal. Tüm büyük ligler ertelendi. Milyonlar, milyarlar; 'futbol insan hayatından önemli değil' diyorlar. Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Kimseyi üzmek niyetinde değilim ama doğruları da söyleyeceğim. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Oyuncuların, bizlerin, hatta sizlerin (basın mensupları) hayatı ne olacak? Akreditasyon sahibi 850 kişi var. Bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Hani 1 metreden yakın durmayacaktık? Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasa evde olacaktınız. Ertelense bütün futbolcular evlerine gitse olacak bir hadiseden kimse gocunmaz. Çünkü herkes kendini koruyacak. Şimdi bir tanemizde çıksa, hepimiz karantinaya gireceğiz. Söylenen ile eylem birbiri ile örtüşmüyor. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbir ile oynatıyorsunuz?"

"BENİM ÇOCUKLARIMIN CANI NEDEN ÖNEMLİ DEĞİL?"

"İki hafta sonra milli takım arası var. Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, baktınız vakalar bitti o zaman oynardınız. Benim çocuklarımın canı niye önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımdan bahsediyorum. Kendi adıma değil Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak yeri gelince beraber olabiliyoruz, burada neden olamıyoruz? Süper Lig ile TFF 1. Lig bir nebze iyi imkanlarda. BAL'da düşünemiyorum. Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk.

Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler

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Fatih Terim ne demişti? İşte deneyimli hocanın Beşiktaş maçı söylediği sözler

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Haber Yorumları (12)
500
NURU: TFF insanların aklıyla dalga gecti. Bu sonuc kacinilmazdi daha poztivler devam edcek. yazıklar olsun hepimize. Allah art niyetlilerin cezasını ergec verecektir.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
BİRİSİ: Fatih hocaya da tüm hastalara da Allah şifa versin. Maçlar konusunda haklıydı oynatılmamalıydı.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
SÜLEYMAN: Fenerbahçe taraftarıyım Fatıh terim gecmiş olsun . Açil şifalar dilerim
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Allah cc şifa versin.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
CİMBOMLU: Bir DEfada haksız çık be hocam geçmiş olsun. Sen dünyayı yendin. Bunuda yenersin
Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
KADIKÖY: Herşey allahtan. Saygı duyun süreci takib edin. Ölmedi daha.
Cevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
.H: Yazıklar olsun bu düşüncedeki örümcek ağı kaplı zihniyetlere
1 Yayından Kaldır
GAMZE: Ölmemiş daha öyle mi !!! İnsanlığınızdan utanın
1 14 Yayından Kaldır
GURBETCİ: Helal olsun! Guzel konusma
Cevap Yaz 4 15 Yayından Kaldır
DAVUT LK: Yapılacak en insani konuşma budur ama anlamayan vicdansızlar çok
4 15 Yayından Kaldır
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500
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