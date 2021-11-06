Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Alper Özgök, Alper Elçikoca, Burak DurmuşOGM Ormanspor: Gökşen Fitik 15, Sevgi Uzun 16, Robinson 8, Lucet 11, Cowan 26, Hilal Halaç, Dide Müge Yazıcı, Nazıl Bircan Gökdemir 5, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 2, Damla Gezgin 13Elazığ İl Özel İdare: Nur Dihan...
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alper Özgök, Alper Elçikoca, Burak Durmuş
OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 15, Sevgi Uzun 16, Robinson 8, Lucet 11, Cowan 26, Hilal Halaç, Dide Müge Yazıcı, Nazıl Bircan Gökdemir 5, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 2, Damla Gezgin 13
Elazığ İl Özel İdare: Nur Dihan Dabakoğlu 8, Pullam 12, Razheva 22, Nisa Yalçın 2, Morgan 21, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Esma Çelen Türk, Aysel Bakır, Melike Yalçınkaya 6
1. Periyot: 22-21
Devre: 44-42
3. Periyot: 72-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 96-73 yendi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Haberi Kaydet