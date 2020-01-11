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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Mesut ÖztürkÇankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 5, Zellous 18, Bahar Öztürk 15, Warley 6, Putnina 2, Tuğçe İnöntepe 3, Nilay AydoğanGalatasaray: Meltem Yıldızhan, Şerife Alperi Onar 7, Sude Yılmaz 4, Işıl Alben 2, Stankovic 6,...

11.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Murat Ciner, Yiğit , Mesut Öztürk

Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 5, Zellous 18, 15, Warley 6, Putnina 2, Tuğçe İnöntepe 3, Nilay Aydoğan

Galatasaray: Meltem Yıldızhan, Şerife Alperi Onar 7, Sude Yılmaz 4, 2, Stankovic 6, Funda Nakkaşoğlu 8, Sinem Ataş, Hartley 14, Macaulay 10, Tilbe Şenyürek 6, İnci Güçlü

1. Periyot: 16-20

Devre: 36-26

3. Periyot: 57-39

Beş faulle çıkan: 38.51 Tuğçe İnöntepe (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Galatasaray'ı 76-57 mağlup etti.

Kaynak: AA
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