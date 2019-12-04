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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasının ertelenen müsabakaları oynandı.

04.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:48
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasının ertelenen müsabakaları oynandı.

Ligde 7. haftada oynanması planlanan ancak kupası maçları nedeniyle ertelenen iki müsabaka yapıldı.

Oynanan maçlarda Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 34-26, Yenimahalle Belediyespor da Pazarspor'u 49-18'lik skorlarla mağlup etti.

Kaynak: AA
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