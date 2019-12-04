Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasının ertelenen müsabakaları oynandı.
04.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:48
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasının ertelenen müsabakaları oynandı.
Ligde 7. haftada oynanması planlanan ancak Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenen iki müsabaka yapıldı.
Oynanan maçlarda Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 34-26, Yenimahalle Belediyespor da Pazarspor'u 49-18'lik skorlarla mağlup etti.
Kaynak: AA
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