Hentbol: Haftanın programı
20.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:13
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. ve 5. hafta erteleme maçları, Kadınlar Süper Lig'de ise 9. haftada iki karşılaşma oynanacak.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. ve 5. hafta erteleme maçları, Kadınlar Süper Lig'de ise 9. haftada iki karşılaşma oynanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok maçın ileri tarihe ertelendiği liglerde bu hafta sadece 4 maç oynanacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig:
5. Hafta:
Bugün:
17.00 Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz (Güneysu)
3. Hafta:
22 Kasım Pazar:
12.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig:
9. Hafta:
22 Kasım Pazar:
15.00 Anadolu Üniversitesi-Sivas Belediyespor (Porsuk)
15.00 Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki