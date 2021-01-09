Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

09.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:50
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kaldı.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kaldı.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 10-9 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşma, 20-20 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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