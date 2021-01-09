Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
09.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:50
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kaldı.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kaldı.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 10-9 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşma, 20-20 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu