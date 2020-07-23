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Henry Onyekuru, Monaco'da yola devam edeceğini ve hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusuydu. Nijeryalı sol açık, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra verdiği ilk röportajda ise sarı-kırmızılıları üzecek ifadeler kullandı ve Monaco'da yola devam edeceğini söyledi.

23.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:27

Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı ancak sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle sezonu tamamlayamayarak Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde farklı bir yere sahip olan Nijeryalı futbolcu, BBC'ye verdiği röportajda hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi.

"PREMIER LİG'DE OYNAMAYI UMUYORUM"

"Benim de bazı planlarım var" diyen Onyekuru, "Ama hayat kendi planlarıyla karşımıza çıkıyor. Ben hala hayallerim için çabalıyorum. Belki eski takımım Everton'la olmayacak ama Premier Lig'de oynamayı umuyorum" dedi.

"MONACO'YA DÖNÜNCE, EVE DÖNMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"

Kulübü Monaco hakkında da açıklamalar yapan Nijeryalı hücum oyuncusu, "Aspire Akademisi'nde arkadaşım Keita Balde ile birlikte oynayacağım. Fabregas, kulübe geldiğimden beri beni çok iyi karşıladı ve yardımcı oldu. Monaco'ya döndüğümde eve dönmüş gibi hissettim" şeklinde konuştu.

"UMARIM GELECEK GÜNLER PARLAK OLUR"

Monaco'nun transfer ettiği oyuncularla nasıl çalışması gerektiğini bilen bir camia olduğunu söyleyen 23 yaşındaki yıldız, "Onlar yeni transfer olan oyuncularla nasıl çalışmaları gerektiğini çok iyi biliyor. Anthony Martial'e baktığınızda, bunu çok net görebiliyorsunuz. İyi bir sezon geçirmek istiyorum ve umarım gelecek günler çok parlak olur" ifadelerini kullandı.

Henry Onyekuru, Monaco'da yola devam edeceğini ve hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi
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