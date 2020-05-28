Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kulübe olan sevgisi nedeniyle, Yunan ekibi Olympiakos'tan gelen teklifi reddetti.

Devre arasında kiralık geldiği G.Saray'da yıldızını yeniden parlatan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Henry Onyekuru'da çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Yunan ekibi Olympiakos, Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde tutan Monaco ile temasa geçerek, satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediğini bildirdi. Ancak Olympiakos'un bu transfer hamlesine ilk tepki Onyekuru'dan geldi.

"AYNI HÜSRANI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Nijeryalı oyuncu, menajeri William D'Avila ile görüşerek, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Sarı kırmızılı kulüpte sürekli oynadığına dikkat çeken Onyekuru, "Geçen yıl da Galatasaray'da kalmak istedim ancak o zamanki kulübüm Everton beni Monaco'ya satmıştı. Monaco'da neredeyse hiç oynayamadım. Aynı hüsranı bir daha yaşamak istemiyorum" dedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in ise konuyla ilgili olarak, yönetime "Ne şekilde olursa olsun, Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyorum" dediği belirtildi.