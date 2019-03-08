Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air'in Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

İstanbul - Adana seferini gerçekleştirecek olan Onur Air havayolu şirketi uçağının iki kez rötarın ardından havalanması ve 20 dakika havada kalıp arızalanarak İstanbul'a geri dönmesi yolcuları çileden çıkardı.

Olay bu sabah İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşandı. İstanbul - Adana seferini yapacak olan uçak iki kez rötar yaptı. Ardından havalanan uçak, 20 dakika havada kalıp arıza nedeniyle İstanbul'a döndü. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmayan ve uçak içerisinde su ve yiyecek verilmeden bekletilen yolcular tepki gösterdi.

ÇOCUK YOLCULAR BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞADI

Arıza nedeniyle İstanbul'a inen uçağın içinde özellikle çocuk yolcular büyük zorluk yaşadı. Su ve yiyecek verilmediğini söyleyen yolcular, kendilerine açıklama yapacak kimsenin bulunmaması üzerine uçak şirketini protesto etti.

BİLET ÜCRETLERİNİ GERİ İSTEDİLER

06.15 seferi için saat 04.00'ten beri perişan olduklarını bildiren yolcular, aktarma otobüsüne binmeyi reddetti. Polisin olay yerine gelmesiyle ikna edilen yolcular bilet ücretlerini geri isteyerek uçağa binmedi.