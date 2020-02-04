Hem kaliteli hem de ekonomik! Taylan Şef, Nusr-Et'e rakip oldu

04.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:32

Ülke olarak ete düşkün bir milletiz. Hatta birçoğumuz yemeği etsiz yediğimizde doyduğumuzu anlamıyoruz. Yüzyıllardır süre gelen bir kebap geleneğimiz var. Ancak insanoğlu sürekli bir yenilik içinde. Bizler de hayatın bu değişikliğine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Birçok sektörde olduğu gibi gıda sektörü de bu değişim içinde kendini yeniliyor. Artık kebap restoranlarının yerini steakçılar almış durumda.

Steak sektörü deyince ülkemizde aklımıza medyada da çok fazla gündem olan Nusr-Et geliyor. Ancak şimdi size öyle bir isimden bahsedeceğiz ki, onu en az bizler kadar sizler de seveceksiniz. Çocukluk yaşlarında kasaplıkla sektöre giren Taylan Gündoğdu, bir zamanlar yan yana çalıştığı Nusret'e rakip oldu. Uzun yıllar Günaydın'da Nusret'le birlikte çalışan ve sonrasında Nusret'in kurduğu Nusr-Et restoranlarında şeflik yapan Taylan Gündoğdu, Taylan Şef markasıyla kendi restoranını kurdu ve sektöre çok hızlı bir giriş yaptı. Türkiye'nin yanında Özbekistan'da açtığı restoranla da adından söz ettiren Taylan Şef, güleç yüzü ve misafirlerine gösterdiği sıcaklık ile bir gidenin bağımlısı olacağı bir hizmet veriyor.

FİYAT POLİTİKASIYLA YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Üstelik görsel şovlarıyla da insanları eğlendiren Taylan Şef, eti çok iyi bilen bir isim. Sektöre en alttan başlayan ve yıllardır verdiği mücadeleyle kendini geliştiren, adeta tırnaklarıyla kazıyarak bulunduğu konuma gelen Taylan Şef, verdiği kaliteli hizmetin yanında fiyat politikasıyla da müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

KİŞİ BAŞI 80 TL'YE TIKA BASA DOYACAKSINIZ

Steak denilince insanların aklına "Acaba kaç paraya kalkarız?" gibi sorular geliyor. Tüm bu çelişkileri aklınızdan rahatlıkla çıkarıp Taylan Şef'e gidebilirsiniz.Kadıköy-Acıbadem'deki restoranında misafirlerini ağırlayan Taylan Şef'te 4 kişilik bir aile tıka basa yiyeceği bir masadan kişi başı 80 TL gibi bir hesapla kalkabiliyor.

TAYLAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

37 yaşındaki Taylan Gündoğdu Tunceli doğumlu. Küçük yaşlarda dayısının yanında kasaplık yaparak eti öğrendi. 2007 yılında steak sektörünün öncüsü olan Günaydın'da işe başladı. Burada şu an Nusr-Et markasının sahibi Nusret… ile yan yana çalıştı. 2010 yılında Nusret'in restoranında çalışmaya başladı. 2012 yılında buradaki işinden ayrıldı. Litvanya'ya giderek yine aynı sektörde çalışmaya devam etti. Bilgi ve birikimlerini sürekli artırarak tecrübe edindi. Daha sonra kendi markasını oluşturmaya karar verdi ve 2014 yılında Taylan Şef markasını oluşturdu. Kadıköy-Acıbadem'de ilk restoranını açtı. Aldığı güzel tepkilerin ardından "Ben bu işi büyütmeliyim" dedi ve yurt dışına açılmaya karar verdi. Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent'te ilk yurt dışı restoranını açtı. Başarısını burada da devam ettiren Taylan Gündoğan şimdi restoran zincirini hem yurt içinde hem de yurt dışında genişletmeye hazırlanıyor.