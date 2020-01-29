Kobe Bryant'ın geçirdiği kazanın enkaz görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı
ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüne sebep olan helikopter kazasının enkaz görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Dehşete düşüren görüntülerin ardından bölgeden gelen son bilgilere göre 9 kişinin öldüğü kazada yalnızca 3 kişinin cesedi bulunabildi. Bulunan cesetlerin Kobe'ye ait olup olmadığı henüz net değil.
NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsanesi ABD'li basketbolcu Kobe Bryant'ın ve kızının öldüğü California'daki helikopter kazasının enkaz görüntüleri bu sabaha karşı kamuoyu ile paylaşıldı.
Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) paylaştığı enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin bütün izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı görüldü.
9 ÖLÜDEN 3'ÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI
Görüntülerde enkazı inceleyen ekibin şaşkın surat ifadeleri dikkat çekerken, umutsuz bakışlar da objektiflere yansıdı. Kaza alanından gelen son bilgilere göre ekipler sadece 3 cesede ulaşılabildi. Ortaya çıkan 3 cesedin kimlikleri henüz tespit edilemezken geriye kalan 6 cesedi arama çalışmaları devam ediyor.
CESETLERİN KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Bulunan cesetlerin Kobe Bryant ve kızına ait olup olmadığı ise henüz net değil. People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.
İşte olay yerinden kareler: