Kobe Bryant'ın geçirdiği kazanın enkaz görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı

29.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:31

NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsanesi ABD'li basketbolcu Kobe Bryant'ın ve kızının öldüğü California'daki helikopter kazasının enkaz görüntüleri bu sabaha karşı kamuoyu ile paylaşıldı.

Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) paylaştığı enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin bütün izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı görüldü.

9 ÖLÜDEN 3'ÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI

Görüntülerde enkazı inceleyen ekibin şaşkın surat ifadeleri dikkat çekerken, umutsuz bakışlar da objektiflere yansıdı. Kaza alanından gelen son bilgilere göre ekipler sadece 3 cesede ulaşılabildi. Ortaya çıkan 3 cesedin kimlikleri henüz tespit edilemezken geriye kalan 6 cesedi arama çalışmaları devam ediyor.

CESETLERİN KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bulunan cesetlerin Kobe Bryant ve kızına ait olup olmadığı ise henüz net değil. People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.

İşte olay yerinden kareler:

Haber Videosu