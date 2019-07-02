Helenistik ve Roma dönemine ait cadde ve sokaklar

Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalara başlayan Mudanya Belediyesi, bölgede bulunan tarihi değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı.

Helenistik ve Roma dönemine ait cadde ve sokaklar

Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalara başlayan Mudanya Belediyesi, bölgede bulunan tarihi değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı.

Kaynak: Dunya.com

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