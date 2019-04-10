Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'i çalıştıran Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verildi.
Heerenveen, Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdı.Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
32 MAÇTA 12 MAĞLUBİYET ALDI
Riekerink, Heerenveen'in başında çıktı 32 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik performans sergiledi. 29. haftası sona eren Hollanda Eredivisie'de Heerenveen 36 puanla 10. sırada yer alıyor. Hollanda ekibini sezon sonuna kadar Johnny Jansen'in çalıştıracağı açıklandı.
(Fanatik)
YORUMLAR (1)
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Hollanda liginde her maçta gol yiyen ve atan takımdı son 2 maçda çok pis derecede oyuncular sabote ettiler top oynamadılar adamı kovdurdular adam hucum futbolu oynatıyordu ajaxa psvye kafa tuttu puanlar aldılar büyük takımlardan iş yapar hoca yazık olduCevap Yaz 3 Yayından Kaldır