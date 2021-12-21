Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi...

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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