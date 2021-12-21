Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
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AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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