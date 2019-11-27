Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz

27.11.2019 20:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:48

Üniversite eğitimi sırasında öğrencilere geçimlerini sağlamak amaçlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi öğrencinin okul hayatının bitmesi ardından ödenmeye başlaması gerekiyor. Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında 'KYK borcu' olarak da bilinen 'öğrenim kredisi'ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor.

BORÇ ERTELENEBİLİYOR AMA FAİZ İŞLİYOR

KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.