Hazine Alacakları 18,8 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Mart ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,8 milyar lira oldu.

EN YÜKSEK PAYI MAHALLİ İDARELER OLUŞTURDU

Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 212,6 milyon lira tahsil edildi.

BUGÜN 3,2 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 3,2 milyar lira borçlandı.

Kaynak: AA