Hayranlarıyla buluşan Avatar Atakan, izdiham yarattı

27.08.2019 09:29

Survivor 2016 şampiyonu, kick boks sporcusu, Avatar lakabıyla bilinen Çağan Atakan Arslan, önceki gün hayranlarıyla buluşmak için Azerbaycan'a gitti. Ancak buluşma yerinde izdiham yaşandığı için başarılı sporcu, korumalar tarafından alandan çıkarıldı.

YANGIN MERDİVENİNDEN ÇIKARILDI

Başkent Bakü'deki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluşmak isteyen Avatar Atakan, yoğun ilgiden dolayı zor anlar yaşadı. Fotoğraf çektirirken hayranlarının izdiham yarattığını ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği gören Avatar Atakan, korumalar tarafından yangın merdiveninden kaçırıldı.

"ÇOCUKLARI TEHLİKEYE ATAMAZDIM"

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Çağan Atakan Arslan, Kapılar, asansörler kapatıldı ama ona rağmen izdiham yaşandı. Çocukları tehlikeye atamazdım. Tekrar geleceğim" şeklinde konuştu.