Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi
06.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:27
Son maçta evinde Fenerbahçe'ye boyun eğen Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı üstün bir oyunla 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf deplasman ekibi oldu.
Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 44. dakikada Aaron Boupendza, 72. dakikada Rayane Aabid, 84. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90. dakikada Mohammed Kamara'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 56. dakikada Isaac Thelin kaydetti.
Bu sonuçla Akdeniz ekibi puanını 38'e yükseltirken, lacivert beyazlılar 26 puanda kaldı.