Hatayspor'da Furkan Şeker ile yollar ayrıldı Süper Lig'in yeni temsilcisi Hatayspor, 28 yaşındaki futbolcu Furkan Şeker ile yolların ayrıldığı açıkladı.

Süper Lig'in yeni temsilcisi Hatayspor, 28 yaşındaki futbolcu Furkan Şeker ile yolların ayrıldığı açıkladı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor'da sözleşmesi sona eren Furkan Şeker ile yeniden sözleşme yenilemeyerek yolları ayırdıklarını açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada Furkan Şeker'e teşekkür edilirken, "Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Furkan Şeker'e kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Furkan Şeker, geçtiğimiz sezon Yukatel Denizlispor'dan Hatayspor'a transfer olmuştu. Bordo-beyazlı forma ile 15 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asist oynadı. - HATAY

Kaynak: İHA