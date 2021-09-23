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Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor
Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlık çalışmalarına başladı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlık çalışmalarına başladı.

Bordo beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan idmanda yenileme ve pas drili çalışması yaptı. İdman yaklaşık 40 dakika sürdü.Ligde oynadığı son 4 maçtan galip ayrılan Hatay ekibi, Fenerbahçe maçına bileniyor.


Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri
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