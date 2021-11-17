Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, şut ve taktik çalıştı.

Basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika saat sürdü.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri

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