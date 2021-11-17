Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, şut ve taktik çalıştı.
Basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika saat sürdü.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri
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