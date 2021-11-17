Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, şut ve taktik çalıştı.

Basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika saat sürdü.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi krizi! Alanya maçında yok

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi krizi! Alanya maçında yok

AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
title