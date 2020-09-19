Trabzonlu fırıncı, hatalı basım 50 TL'yi 80 bin TL'den satışa çıkardı Trabzon'da fırıncılık yapan vatandaş, müşteriden aldığı hatalı basım 50 TL'yi önce sahte sandı, daha sonra yaptığı araştırma sonucu koleksiyon değeri olduğunu öğrenince 80 bin TL'den satışa çıkardı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin TL'ye satışa çıkardı.

İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE SATACAK

Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.

ARAŞTIRINCA KOLEKSİYON DEĞERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, "Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL'nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin TL'ye satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin TL'den satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA