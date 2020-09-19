Trabzonlu fırıncı, hatalı basım 50 TL'yi 80 bin TL'den satışa çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonlu fırıncı, hatalı basım 50 TL'yi 80 bin TL'den satışa çıkardı

Trabzon'da fırıncılık yapan vatandaş, müşteriden aldığı hatalı basım 50 TL'yi önce sahte sandı, daha sonra yaptığı araştırma sonucu koleksiyon değeri olduğunu öğrenince 80 bin TL'den satışa çıkardı.

19.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:56

Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin TL'ye satışa çıkardı.

İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı.

Trabzonlu fırıncı, hatalı basım 50 TL'yi 80 bin TL'den satışa çıkardı

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE SATACAK

Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.

Trabzonlu fırıncı, hatalı basım 50 TL'yi 80 bin TL'den satışa çıkardı

ARAŞTIRINCA KOLEKSİYON DEĞERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, "Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL'nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin TL'ye satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin TL'den satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Trabzonlu fırıncı, hatalı basım 50 TL'yi 80 bin TL'den satışa çıkardı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - İnan KALYONCU
İnan KALYONCU
DHA Editörü
Haber Yorumları (6)
EMRE06: 100 LİRA VAR BENDEDE ORJİNAL HATALI BASIM 1. 000 TL YE BIRAKIRIMDİYORDUM :) 50 LİRA 80. 000 EDİYORMUŞ BAKSANA YAHU :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DADAŞ: DAHA ÇOK BEKLERSİN MİLLET HEP KISA YÖNDEN PARAYI BULMA HAYALİ YAŞIYOR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERKAN: ARTIK ÖĞKK GELDİ USANÇ GELDİ BU HABERLERDEN
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Fahrettin Koca Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Sörloth Erol Bulut Metin Oktay Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Milli Bursa Adana Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonlu fırıncı, hatalı basım 50 TL'yi 80 bin TL'den satışa çıkardı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 11:32:24. #1.15#
title