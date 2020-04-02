Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler. Hastanede de sürekli telefonla görüştük. Başkanımızla da sürekli görüşüyoruz. Sakin olmamız gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, A Spor'a konuştu. İşte Günay'ın açıklamaları:

"24 Mart'ta tedavi altına alındık. Geçtiğimiz pazar günü taburcu edildik. Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Abdurrahim Albayrak ve Fatih hocamızda pozitif çıkınca ben de test yaptırmak istedim. İlk testim negatif çıktı. Daha sonra bakanlıktan gelen testi yaptırdık. O pozitif çıktı. Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler. Hastanede de sürekli telefonla görüştük. Başkanımızla da sürekli görüşüyoruz. Sakin olmamız gerekiyor. Hiç panik yapmaya gerek yok. Toplumda bir hassasiyet var. Toplumumuzun da bilinçli olması gerekiyor.

Yusuf Günay

"YENİ BİR DÜZEN OLUŞACAK"

Hiç panik yapmaya gerek yok. İnşallah bu salgının üzerinden toplum olarak geleceğiz. Ancak sürekli söylediğim gibi herkesin bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Hastalık kadar evde ve hastanede kalmak da ciddi bir problem. Tabii ki zor zamanlar. Ancak bu insanlar için de bir fırsattır. Çok yoğun bir hayatımız olduğu için kitap okumaya fırsatımız yoktu. Kitap okumaya başladım. Herkese tavsiye ediyorum. Bu virüs dünyayı durdurdu. Yeni bir düzen oluşacak. İnsanların fikir üretmeleri, özellikle ülkemiz açısından pozitif olabilir."