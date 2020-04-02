SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir - Spor
Abdurrahim Albayrak, Koronavirüs, Galatasaray, Spor

Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Albayrak, yakın çevresinin sağlık durumuna artık dikkat etmesi gerektiğini söylemesi üzerine sarı-kırmızılı takımla yol ayrımına geldi. Albayrak ayrıca, hastalık süresince yaşadıklarını ilk kez anlattı.

02.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:12
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir

Albayrak Holding'teki işleri oğluna devrederek tüm mesaisini Galatasaray'a harcayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, yol ayrımında. Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Albayrak'ın koronavirüse yakalanması son halka oldu.

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; aynı hastalıkla mücadele eden eşi ve oğlu Hikmet, Abdurrahim Albayrak'a "Artık sağlığına daha çok dikkat etmelisin" diyerek Galatasaray yönetimindeki görevine ara vermesini istediler. Doktorları da bundan sonra çok daha dikkatli olmasını özellikle de stresten uzak durmasını tavsiye etti.

GALATASARAY SEVDASI BAŞKA

Albayrak ailesi daha önce de Abdurrahim Albayrak'a stresten uzak durması için aktif yöneticiliğe ara vermesi konusunda tavsiyede bulunmuş ancak Galatasaray sevdasından vazgeçirememişlerdi. Bu kez Albayrak nasıl bir karar verecek merakla bekleniyor.

YAŞADIKLARINI İLK KEZ ANLATTI

Abdurrahim Albayrak, koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e anlattı.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Ateş, öksürük, halsizlik vardı. Yani grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman yaşadığınız şeyler. Şikayetlerim devam edince doktoruma başvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yapıldı.

Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu. Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı. Burada önemli olan insanın psikolojisi.

"BİNLERCE TELEFON ALDIM, MORAL OLDU"

Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim. Aynı hastalığa yakalanan oğlum ve eşimi göremediğim için onlar için de elimden sadece dua etmek geldi. Binlerce telefon ve mesaj aldım. Çoğuna cevap veremedim. Ama hepsi moral oldu. Hastalığın yaşla ilgisi var ama insanın moralinin yerinde olması her şeyden önemli.

"DEVLETİ DİNLEYİN, EVDE KALIN"

Size diyorum ki evinizde kalın, devletimizi dinleyin. Hastanelerimiz, doktorlarımız mükemmel. Evde kalırsak onların da işi rahatlar. Evde kal hastanede kalma. Bunu sürekli söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim.

Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir

Haberin Videosu:

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir

İlgili Haberler

Corona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayıları
Corona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayıları
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Koronavirüs günlerinde online alışverişte dikkat edilmesi gereken kurallar!
Koronavirüs günlerinde online alışverişte dikkat edilmesi gereken kurallar!
1 Nisan itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
1 Nisan itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (3)
MÜTEKAİT: Bu dünya geçici. Bu kulüplere bakıyorum da yöneticilerinin çoğu 60-70 yaşında. . . Yahu kardeşim bu dünyanın ötesi yok mu? Bu dünyaya futbol için mi geldin. Son dakikaya kadar kulüp futbol. . . Bu ne saçmalık 40 ından sonra ne işin var sporla. . . bırak tabii. . . . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ŞEREF: paran yoksa öl gibi olmuş bu haber. biz gitsek evde kalın derler. . . . .
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
MUSTAFA: para para
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım Spor
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
G.Saray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı 3 puan geçersiz sayılabilir Spor
G.Saray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı 3 puan geçersiz sayılabilir
İptal ya da tescil yok! UEFA, Süper Lig için kararını bildirdi Spor
İptal ya da tescil yok! UEFA, Süper Lig için kararını bildirdi
Galatasaray yönetiminden tepki çeken personel maaşı kararı! Spor
Galatasaray yönetiminden tepki çeken personel maaşı kararı!
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi Spor
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor
Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Ebru Polat Guido Senia Haluk Levent
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Avrupa İtalya Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 10:17:27. #1.14#
title