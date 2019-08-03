Hasan Kartal'dan itiraf gibi açıklama: Ali Koç bize sponsor olacak

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, takımlarının transfer planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Transferleri sırayla yaptıklarını söyleyen Kartal, "3 veya 4 oyuncuya daha ihtiyacımız olduğu bilgisini teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzden aldım. Forvet, stoper, yerli forvet ve on numaraya ihtiyacımız var. Transfer rahat ve kolay olan bir şey değil, zor bir süreç. Futbolcuyla anlaşmak ve kulübüyle anlaşmak zor. Boldrin için uğraşıyoruz. Geçen yıl oyuncumuz olmasına rağmen diğer kulüpten almakta sıkıntı çekiyorsun. Onların isteği farklı oluyor. Sporcu biraz parladı mı biraz fazla istiyor. Ekonomiyi düşünmek zorundasın. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman yine de bayağı bir yol aldık. 3 veya 4 oyuncu daha aldıktan sonra takımımız tamam olacak." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal

"MURİÇ'İN PARASI 3-4 AY İÇERİSİNDE ÖDENECEK"

Kartal, "Vedat Muriç'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. Fenerbahçe'den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan. 500 bin euro bir sponsorluk. Bu da centilmenlik anlaşmasıdır. Çünkü anlaşmanın içerisinde yazmayan bir şeydi. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum." diye konuştu.