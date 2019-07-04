Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı!
Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Hasan Ali Kaldırım, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sonrası İngiliz ekibi West Ham'ın radarına giren Hasan Ali Kaldırım, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
Spor yaptığı görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Hasan Ali Kaldırım adeta sosyal medyayı salladı. Milli oyuncunun "Focus 2019-20" notunu düştüğü paylaşım, 70 binden fazla beğeni aldı.
İşte o fotoğraflar:
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