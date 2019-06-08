Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi!

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetiyor.

Maçın ilk yarısında Fransa'nın yetiştirdiği en ünlü isimlerden biri olan Kylian Mbappe, Hasan Ali karşısında resmen adım atamadı. Maç içinde sık sık kanat değiştiren Mbappe etkisiz bir görüntü çizdi. Mbappe'ye nefes aldırmayan Hasan Ali, taraftarın da alkışını aldı.