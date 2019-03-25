Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler!

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı Eskişehir Yeni Stadında konuk etti. Ay-Yıldızlılarımız karşılaşmayı 4-0 kazandı. A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 24 ve 56. dakikada Cenk Tosun ve 70. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

"İLK DEFA BU STATTA OYNUYORUM"

Maç sonrası konuşan Hasan Ali Kaldırım, "Şenol Hocamızın milli takımın başına geçmesiyle 2 maçtan 6 puanla çıkmak güzel bir başarı. Belki 2-3 taktik antrenman yapabildik, çok vaktimiz yoktu. Futbolun doğrularını sahaya yansıtmaya çalıştık.Eskişehir halkına teşekkür ediyorum, inanılmaz bir atmosfer vardı. Ben ilk defa bu statta oynuyorum, harika bir destek vardı. İnşallah onlar da en kısa sürede Süper Lig'e geri dönerler. Bu taraftarlar hak ediyor." dedi.