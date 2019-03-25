Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler!
Milli takımın deneyimli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Moldova maçını değerlendirdi. Kaldırım, "Şenol Hocamızın milli takımın başına geçmesiyle 2 maçtan 6 puanla çıkmak güzel bir başarı." dedi.
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı Eskişehir Yeni Stadında konuk etti. Ay-Yıldızlılarımız karşılaşmayı 4-0 kazandı. A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 24 ve 56. dakikada Cenk Tosun ve 70. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.
"İLK DEFA BU STATTA OYNUYORUM"
Maç sonrası konuşan Hasan Ali Kaldırım, "Şenol Hocamızın milli takımın başına geçmesiyle 2 maçtan 6 puanla çıkmak güzel bir başarı. Belki 2-3 taktik antrenman yapabildik, çok vaktimiz yoktu. Futbolun doğrularını sahaya yansıtmaya çalıştık.Eskişehir halkına teşekkür ediyorum, inanılmaz bir atmosfer vardı. Ben ilk defa bu statta oynuyorum, harika bir destek vardı. İnşallah onlar da en kısa sürede Süper Lig'e geri dönerler. Bu taraftarlar hak ediyor." dedi.
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iki maç ezik takım yendiler gaza geldiler moldova bu kadroyla ikinci ligde küme düşmeye oynarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YENMEK GÜZEL HEM DE ÇOK GÜZEL DE HANGİ TAKIMLARI YENDİK ??? GENE ŞAK ŞAK BAŞLADI ...BAKALIM BALON NE ZAMAN PATLIYCAK .kUPALARA KATILMA ŞANSIMIZ NE ? ONA BAKALIM .ÇALIŞAN KOŞAN TAKIM OLMALI .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır........................................: gurur duyman gerekirken küçük görme moral ver destek ver. . . TÜRKÜZ. . . . ŞENOL HOCA BAŞARACAK. . . .Yayından Kaldır
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bu Şenolu İzlanda Fransa karşısında görelim bide büyük hocamı o maçlarda belli olacakCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Milli takımımız ve Eskişehir taraftarını yürekten kutluyorum. Helal olsun SİZLERE !Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır