Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması
Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Milli oyuncu sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bayern Münih ile oynanan ve 6-1 kaybedilen maçta sakatlanarak oyundan çıkan ve stadı koltuk değnekleriyle terkeden Hasan Ali Kaldırım'ın 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
"VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"
Başarılı oyuncu sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hasan Ali, "Taraftarımıza sayısız destek mesajları için teşekkür ederim. Dün yaşadığım sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağım ancak en kısa sürede iyileşip takımımıza destek olmak ve çubukluyla sahada tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım." dedi.
YORUMLAR (2)
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ERSUN''A DÜNKİ BAYER MÜNİH''İ VERİ ÇALIŞTIRSIN, 1 AY SONRA GELENDEN 5 GİDENDEN 5 YEMEZSE Bİ ŞEY BİLMİYORUM.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Çok fazla şey yapma sen yine de:)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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