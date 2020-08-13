Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Fenerbahçe formasıyla istediği performansı sergileyemeyen Tolgay Arslan'a Almanya'dan talip çıktı. Hannover 96'nın oyuncunun menajeriyle masaya oturduğu bilgisi verilirken bonservis sorunun çözülmesi durumunda daha önce Hamburg ve Alemannia Aachen forması giyen Tolgay, yeniden Bundesliga'da oynayacak.

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak dakilalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan sarı lacivertli kulübe transfer olan Tolgay Arslan için Alman kulübü Hannover 96 devreye girdi. Fenerbahçe yönetimi bu sabah Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.

Menajer Ahmet Bulut, Fenerbahçe ile bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Bu sorun çözüldüğü taktirde oyuncu gelecek sezon Hannover 96 forması giyecek.

YENİDEN ALMANYA'YA DÖNEBİLİR

Çubuklu formayla beklenen sıçramayı bir türlü yapamayan orta saha oyuncusu yeniden Almanya'ya dönebilir. Dortmund altyapısında yetişen oyuncu sırasıyla Hamburg ve Alemannia Aachen'de de oynamıştı. Tolgay, altyapı milli takımlarında Almanya ve Türkiye'de oynadı.

20 MAÇA ÇIKTI

Tolgay, Fenerbahçe kariyerinde toplam 20 maça çıkarken toplam 8 gol ve 2 asist kaydetti.

(TRT Spor)