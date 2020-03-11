Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı Dünyayı kırmızı alarma geçiren koronavirüs salgını, futbol dünyasına da etki etmiş durumda. Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından, Almanya Bundesliga 2'de Hannover forması giyen 23 yaşındaki stoper Timo Hübers'in de koronavirüs olduğu açıklandı.

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Hannover 96 forması giyen Timo Hübers'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Hannover'den yapılan açıklamaya göre; Hildesheim'da bir organizasyona katılan Hübers'in bir arkadaşında koronavirüs tespit edildiği, 23 yaşındaki stoperin hiçbir şikayeti olmamasına karşın kendi isteğiyle teste girdiği belirtildi.

TÜM TAKIM VE TEKNİK EKİP DE TESTE ALINDI

Genç oyuncuda virüs tespit edilmesinin ardından, herhangi bir etkileşimde bulunmadıkları belirtilse de tüm takımın ve teknik ekibin de önlem olarak koronavirüs testlerine alındığı kaydedildi.

"ŞU AN KARANTİNAYA ALINDI"

Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber, "Timo örnek bir davranış sergiledi. Kendisinin hiçbir şikayeti yoktu ancak bir organizasyonda birlikte olduğu bir arkadaşında koronavirüs tespit edilince testlere girdi. Şu anda karantinaya alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

Timo Hübers'ten önce ise, Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis koronavirüse yakalandığını ve karantinaya alındığını duyurmuştu.