Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor

11.10.2019 12:16

Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmazken, tezgahlardaki yerini alan yerli hamsinin fiyatı bugünlerde Trabzon Balık Hali'nde 10 TL'den satılıyor.



Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından büyük umutlarla denize açılan balıkçıların yüzü son günlerde hamsiden yana gülüyor. Trabzon'un Moloz mevkiinde 5-10 TL'den tezgahlardaki yerini alan hamsinin fiyatı her gün değişiyor. Borsadan bile hareketli olan hamsinin fiyatı geçtiğimiz günlerde 25 TL'ye kadar çıkarken, ardından avının bollaşması ile fiyatı 3 TL'ye kadar geriledi. Ardından hamsi fiyatları tekrar tırmanışa geçerken, önce 15 TL'yi gördü ardından tekrar 5-10 TL arasında satılmaya başlandı. Hamsi ve istavritin bugün 10 TL'den satıldığı tezgahlarda mezgit 15 TL'den satışa sunuluyor.



Trabzon'un Moloz mevkiinde balık satışı yapan Mehmetcan Örseloğlu, tezgahlarda hamsi, istavrit ve mezgitin olduğunu belirterek, "Palamutta umduğumuz avcılık olmadı. Tamamıyla hamsiye endeksli oldu. Mezgit ve istavrit geliyor. Bu 3 endeks arasında gidip geliyor. Normalde şuanda çinekop ve lüfer olması lazım. Bu sene böyle oldu. En azından şuanda tezgahları hamsi süslüyor. Geçen sene hamsi yoktu bu sene tam tersi oldu. Geçen sene palamut vardı hamsi yoktu. Şimdi hamsi var palamut yok" dedi.



Hamside fiyatın 5-10 TL arasında değiştiğini kaydeden Örseloğlu, "Hamsi bazen 20 lirayı görüyor. Fiyatlar borsa gibi iniyor ve çıkıyor. Denizde balık fazlaysa fiyatlar ister istemez aşağıya çekiliyor. Ama denizde balıklar kötü olduğu sürece fiyatlar yükseliyor. Hamsi sadece Trabzon ile endeksli değil. Bu Türkiye ve dünyaya açılıyor. Denizde balık olmasını temenni ediyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle bunun büyük bir faktörü. Vatandaşın 3 kilosunu 10 TL'ye almak gibi bir temennisi var. Ama şuan görünen fiyatların 10 TL civarında olacağını tahmin ediyorum. Bu aylarda balığı tüketsinler" şeklinde konuştu.



Balık satışı yapan Yakup Bektaşoğlu ise, "Balık fiyatını normal seyrediyor. Hamsi 10 TL, istavrit 10 TL, mezgit 15 TL'den satılıyor. Fiyatlarda borsa gibi sürekli değişiyor. Havalar soğuk olsa daha güzel olacak. Bu fiyatlar bedava herkes yiyebilir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA