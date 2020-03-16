Hamleler yeterli olmadı, borsada kayıplar yüzde 8'i geçti Koronavirüs hasarlarını onarmaya çalışan merkez bankaları ve IMF'in hamleleri tansiyonu düşürmek için yeterli olmadı. Tüm dünya borsalarında sert satışlar yaşanırken Borsa İstanbul, yüzde 8'i aşan kayıplarla 88 bin seviyelerine kadar geriledi.

Koronavirüs salgının ABD ve Avrupa'da yayılma hızının artması piyasalar üzerindeki baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bu baskıyı azaltmak için dev bir hamle yapan Fed, dün gece yarısı faizlerde 100 baz puan indirime giderek yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Sert faiz indiriminin yanı sıra 700 milyar dolarlık genişleme programı hazırlayan Fed'in bu hamleleri piyasalardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. Dünya borsalarında sert satışlar yeni haftanın ilk gününde de sürüyor.

BORSA İSTANBUL 88 BİN PUANIN ALTINDA

Küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkiliyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, gün boyu gelen kademeli satışlarla kayıplarını yüzde 8'nin üzerine taşıdı ve 87 bin 400 puana kadar geriledi. Saat 16:25 itibarıyla yüzde 8,52 değer kaybeden BIST 100'de, 88 bin 447 puandan işlem gerçekleşti.

DOLAR/ TL 6,40'IN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Hisse senedi piyasalarında devam eden satışlar ve panik havası döviz piyasalarını da etkiledi. . Dolar/TL 6,40'ın üzerini görürken euro/TL'nin ise 7,16 seviyelerine çıktı. Petrol fiyatları yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altını görürken. Altının ons fiyatı ise 2020 yılında ilk kez 1500 doların altına geriledi.

MERKEZ BANKALARINDAN SWAP HAMLELERİ

Koronavirüs salgınının global ekonomik etkileri ile mücadele içinFed, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, BOJ, ECB ve İsviçre MB ortak eyleme geçtiler ve mevcut dolar swap düzenlemeleri yoluyladünya genelinde dolar likiditesini güçlendirmek için harekete geçtiler. Bu global merkez bankaları swap hattı kredilerinde faizleri düşürdülerve bu tür kredilerin süresini uzattılar.

PETROL 30 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Geçen hafta şok bir düşüşle 1987 yılından bu yana en büyük kaybını yaşayan petrol fiyatlarındaki toparlanma çabası yetersiz kaldı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10.25 kayıpla 30.38 dolara inerken, ABD ham petrolün varil fiyatı da 30 doların altına indi.

ABD BORSALARINDA İŞLEMLER DURDURULDU

Dün, Fed kararının ardından yukarı yönlü hareket eden ABD borsaları yeni güne sert düşerek başladı. Dow Jone yüzde 9.7, S&P 500 yüzde 8'in üzerinde geriledi. Devre kesici çalıştı, işlemler durduruldu