Halkbanklı voleybolcu Nicolos Bruno yeni sezon için hevesli Açıklaması - Haberler Spor
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Halkbanklı voleybolcu Nicolos Bruno yeni sezon için hevesli Açıklaması

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Halkbanklı voleybolcu Nicolos Bruno yeni sezon için hevesli Açıklaması

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transfer ettiği Arjantinli smaçör Nicolas Bruno, bu sezon için çok hevesli olduğunu söyledi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transfer ettiği Arjantinli smaçör Nicolas Bruno, bu sezon için çok hevesli olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki voleybolcu verdiği ilk röportajında, "Takıma birçok yönden yardımcı olabilirim, tam bir takım oyuncusuyum. Zaten uzun yıllardır oynuyorum, ayrıca bu ligde 3 yıl geçirdikten sonra tüm oyuncuları ve bu ligde işlerin nasıl yürüdüğünü yeteri kadar öğrendim. Şüphesiz kötü yanlarımdan biri Türkçem. Halen akıcı bir Türkçe konuşamıyorum." ifadelerini kullandı.

Voleybola, ebeveynlerinin yönlendirmesiyle 10 yaşında Buenos Aires'te başlayan Bruno, Arjantinli oyuncu Marcos Milinkovic'ten de etkilendiğini belirterek,"Elimden geldiğince iyi olma arzusu sanırım içimden geliyordu. Belki de koçlarımın da bunda büyük payı vardır. Ben de kendimi her zaman fiziksel, teknik ve zihinsel olarak daha iyi olmaya zorlamak istedim." dedi.

2021-2022 sezonuna ilişkin çok hevesli olduğunu anlatan tecrübeli voleybolcu, Balkan Kupası'nı kazanmanın takımı daha da motive ettiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Antrenör ekibi, kulüp, oyuncular ve imkanlar harika. Bize kalan tüm parçaları bir araya getirmek ve hazır olmak. Bu bizi her kulvarda iyi yerlere götürecek. Zamanla gelişeceğimize ve takım hakkında iyi şeyler söyleneceğine inanıyorum. Ankara'nın aslanı olacağımızı umut ediyorum. Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları buradaydı. Bu yüzden fırsat geldiğinde çok heyecanlandım. Kulüp bize rekabetçi olmak için her şeyi veriyor. Düşünmek, daha iyi olmak, iyi ve kazanan bir takım olmak için tüm desteğe sahibiz."

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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Haber: Halkbanklı voleybolcu Nicolos Bruno yeni sezon için hevesli Açıklaması - Haberler Spor
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