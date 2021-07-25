Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Volkan Döne ile sözleşme yeniledi
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Volkan Döne ile sözleşme yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Volkan Döne ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli liberosu Volkan Döne ile sözleşme yeniledi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli liberosu Volkan Döne ile sözleşme yeniledi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Halkbank formasıyla üçüncü sezonunu yaşayacak 24 yaşındaki voleybolcu ile bir yıllık daha anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Döne, Halkbank ailesinin bir üyesi olarak kalacağından mutluluk duyduğunu, başarılı bir sezon geçirmek için çalışacağını ve saha dışında da elinden gelen katkıyı yapacağını belirtti.

Halkbank'ın hedeflere ulaşmak için her zaman müthiş bir mücadele sergilediğini dile getiren Döne, "Koşullar elverdiği ölçüde seyircili salonlarda, fair play çerçevesinde, sağlıklı bir sezon dilerim. Herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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