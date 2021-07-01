Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Caner Ergül ile sözleşme yeniledi
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Caner Ergül ile sözleşme yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Caner Ergül ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncusu Caner Ergül'ün sözleşmesini uzattı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, oyuncusu Caner Ergül'ün sözleşmesini uzattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, iç transfer çalışmaları kapsamında, 27 yaşındaki liberosu Caner Ergül'le ile yeni sezonda da devam etme kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Caner Ergül, Halkbank ve Ankara'da kalacak olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Burada konforlu ve ideal bir ortamdayız. Spora ve birbirimize saygı duyup seviyoruz. Aynı pozisyonu paylaştığımız Volkan Döne ile birbirimizi geliştirip destek olarak takıma katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu sezonun bizim için daha başarılı, tüm camia için sakatsız ve seyircili geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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