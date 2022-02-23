Halit Kıvanç hakkındaki üzücü haberi veren Ertem Şener, herkesten dua istedi

Türkiye'nin duayen spor spikerleri arasında yer alan Halit Kıvanç, hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Meslektaşı Ertem Şener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıvanç'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

"KONUŞAMIYOR VE KİMSEYİ TANIYAMIYOR"

Halit Kıvanç'ın hastalığı nedeniyle artık kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını belirten Şener, duayen spor spikeri için tüm Türkiye'den dua istedi.

"PROGRAMA DAVET ETMEK İÇİN ARADIM"

Ertem Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. "Mümkün değil şu an" dedi ve ekledi; "Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta.

"ONUNLA ANLATTIĞIM MAÇI UNUTAMADIM"

Türkiye'ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı.

"ALLAH ŞİFA VERSİN"

Ne Ronaldinho'nun çalımları, ne Messi'nin büyük futbolu, ne Ronaldo'nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye'nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum Halit Kıvanç hocam."

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