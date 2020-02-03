: Halı sahada dili boğazına kaçtı, hayatını kaybetti

03.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:53

Olay, Kötekli Mahallesi'ndeki halı sahada, geçen 1 Şubat akşamı meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası demirci ustası Yüksel Uygun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı esnada rahatsızlandı. Yere uzanan Uygun'un dilinin boğazına kaçtığı ve çenesinin kilitlendiğini fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uygun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Uygun'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Uygun'un yakınları tarafından morgdan alınan cenazesi, dün öğlen Menteşe ilçesindeki Akyol Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Uygun'un cenazesi Kafaca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan olay anı, halı saha işletmesine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dizlerinin üstüne oturduktan sonra sırt üstü uzanan Uygun'un rahatsızlandığını fark eden arkadaşlarının yardımına koşması ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunup, sedyeyle ambulansa taşımaları yer aldı.

Kaynak: DHA

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