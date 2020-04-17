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Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun koronavirüs salgını nedeniyle stokçuluk ve fahiş fiyat artışı yapanlara karşı 500 bin liraya kadar ceza keseceğini söyledi.

17.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:26
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik incelemelerde bulunup, gerektiğinde idari para cezası uygulayacak. Kurul, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pekcan, "Son dönemde dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisiyle mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte birçok tedbir uygulamaya geçirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak ticari hayatın aksamadan devamı için iç ve dış ticaret, gümrüklerimiz, tüketicilerimizin korunmasına yönelik çok önemli tedbirler aldık; almaya devam ediyoruz. Tabii burada önceliğimiz insan sağlığı ancak serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesi de önem arz ediyor. Bu amaçla piyasa bozucu faaliyetlerle de Bakanlık olarak mücadele ediyoruz" dedi.

"KURUL, 500 BİN LİRAYA VARAN PARA CEZASI UYGULAYABİLECEK"

Bakan Pekcan, "16 Nisan 2020 tarihinde Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bugüne kadar vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürütmeye çalıştığımız mücadelemize yeni dönemde çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz. Özellikle böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit vermeyeceğiz. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler bundan böyle girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamayacak. Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamayacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik incelemelerde bulunup, gerektiğinde idari para cezası uygulayacak. Kurul, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek" ifadelerini kullandı.

KURULDA KİMLER GÖREV YAPACAK?

Kurul'da kamu, sivil toplum ve özel sektör dengesini gözettiklerini de belirten Pekcan, "Kamudan Bakanlığımız dışında Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen birer üye bulunacak. Sivil toplum ve özel sektörü temsilen ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektöründen birer üye olacak" dedi.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILDI"

Sermaye şirketlerinin özkaynak yapılarını koruyucu önlemleri de devreye aldıklarını kaydeden Pekcan, "7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda da değişiklik yaparak, sermaye şirketlerimizin özkaynak yapılarını koruyucu önlemleri de devreye aldık. Sermaye şirketlerinin finansal yapılarını korumak ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması için sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 30 Eylül 2020 tarihine kadar yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Gıda ürünleri tedarikinde önemli bir rol oynayan lisanslı depo işletmelerimize kolaylık sağlanmasını teminen lisanslı depolarımızdan 2020 yılı içinde lisans süresi dolacak olanların lisans geçerlilik süreleri de herhangi bir işleme gerek olmaksızın bir yıl uzatıldı" dedi.

Kaçak zannı ile el konulan tıbbi cihaz ve malzemelere ilişkin düzenlemeye dair bilgiler de veren Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bir diğer önemli düzenlemeyle kaçak zannı ile el konulan tıbbi cihaz ve malzemeler, dezenfektan, maske, eldiven ve benzeri ürünlerin adli süreçleri beklenmeksizin kamu kurumlarına tahsis edilmesinin önü açıldı. Özellikle kaçakçılıkla mücadele kapsamında el konulan etil alkol, daha önce ilgili mevzuat gereğince doğrudan imha edilmekteyken, yeni yasa ile artık başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bu ürünü kullanarak dezenfektan üretebilecek kamu kurumlarımıza ücretsiz bir şekilde tahsis edilecek. Bu düzenlemede ayrıca, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler de benzer şekilde hızlı biçimde ilgili kamu kurumlarına bedelsiz tahsis edilecek."

DFİF KAYNAKLI KREDİ BORÇLARINA FAİZSİZ ERTELEME

Bakan Pekcan, "Bir diğer düzenlememiz de Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesinin faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmesidir. 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir. Bu çerçevede üretimin sürdürülebilirliğinde çok önemli roller üstlenen tarım satış kooperatifleri birliklerinin, yeni korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşmelerinin engellenmesi amaçlanmıştır" şeklinde konuştu.

"KOOPERATİFLERİN GENEL KURULLARINI ERTELİYORUZ"

Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatiflerin genel kurul toplantılarını ertelediklerini de bildiren Pekcan, "Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatiflerin genel kurul toplantılarını da 31 Temmuz 2020 tarihine kadar erteliyoruz. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren 3 ay içinde yapılabilecektir" dedi.

"TOBB'UN 2020 GENEL KURUL TOPLANTISI, 2021'DE YAPILACAK"

Bakan Pekcan, "Diğer taraftan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca toplam 365 oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla her yıl Mayıs ayı içinde toplanan TOBB Genel Kurulunun 2020 yılı toplantısı, 2021 yılı Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır" bilgisini de paylaştı. Bakan Pekcan, değerlendirmesini şöyle noktaladı:

"Yeni koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla birçok alanda alınan bu önemli düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz zorlu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha da güçlenerek atlatacağımıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: İHA

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