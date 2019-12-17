: Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir

17.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:03

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını öngören Brexit'in ardından bir Polonya da benzer bir süreci yaşayabilir. Hükümette yer alan Hukuk ve Adalet Partisi'nin hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı ülkeyi kaosa sürükledi. Ülkede başlayan gösterilerin ardından açıklama yapan Yüksek Mahkeme ise, "Bu süreç Polonya'nın AB'den ayrılmasına kadar gidecek" dedi.

AB'DEN KOPUŞUN SİNYALİNİ VEREN İKİNCİ ÜLKE

Polonya'da hükümette yer alan Hukuk ve Adalet Partisi'nin hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı ülkeyi kaosa sürükledi. Yüksek Mahkeme, "Milliyetçi yönetimin planları yüzünden Polonya Avrupa Birliği'nden ayrılabilir" açıklamasıyla, İngiltere'nin ardından AB'den kopuşun sinyalini veren ikinci ülke oldu.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin yargı reformlarını sorgulayan ve eleştiren yargıçların görevden alınmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili tartışmalar dinmek bilmiyor. Hukuk ve Adalet Partisi'nin meclise sunduğu yasa tasarısına tepki gösteren Yüksek Mahkeme'den bugün flaş bir açıklama geldi.

"POLONYA'NIN AB'DEN AYRILMASINA KADAR GELECEK"

Hükümetin, yolsuzlukla mücadele için gerekli olduğunu iddia ettiği reformlarla ilgili açıklama yapan Yüksek Mahkeme, "Polonya yasaları ile AB yasaları arasında yaşanan farklar AB ile yapılan anlaşmaları ihlal edecek ve uzun vadede Polonya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına kadar gidecek" duyurusunu yaptı.

2015 yılından beri Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) eleştiren Avrupa Birliği olayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI NİSAN'DA GÖREVİ BIRAKACAK

Muhalifler, yasa tasarısı sonrasında Yüksek Mahkeme'nin başındaki ismin hükümete yakın kişilerden seçileceğini öne sürdü. Halen Yüksek Mahkeme'nin başında olan Malgorzata Gersdorf, PiS'in zaferinden önce göreve atanmıştı. PiS'i her fırsatta eleştiren Gersdorf'un Nisan ayında görevi bırakması bekleniyor.

POLONYA, TARIM VE ALTYAPI PROJELERİNDE AB'NİN FONLARINI EN ÇOK ALAN ÜLKE

Polonya ile birlikte Macaristan'ın da yargıyı ve medyaya baskı uygulaması Avrupa Komisyonu'nun dikkatini çekmişti. Avrupa Komisyonu soruşturma sonucunda iki ülkenin de AB'de oy hakkının alınabileceğini duyurmuştu.

2004 yılında Avrupa Birliği'ne katılan Polonya, özellikle tarım ve altyapı projelerinde AB'nin fonlarını en çok alan ülke konumundaydı. Avrupa Birliği içerisinden bir ülkeyi atmak gibi bir mekanizma yok. Avrupa Birliği tarihi içerisinde sadece Birleşik Krallık bloktan ayrılmaya karar verdi. 2016 yılında gerçekleşen referandum ile Britanya ülkeden ayrılmaya karar verirken bu süreç halen devam ediyor.

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