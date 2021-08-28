Hakan Çalhanoğlu'nun babasına sürpriz görev! Gümüşhanespor'un yeni sportif direktörü oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, sportif direktörlük görevine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'nu getirdi. Anlaşmanın imzalanmasından sonra açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "Gümüşhanespor, oyuncu yetiştirecek, kendi oyuncusunu satacak. Buradan gelen gelir ile yine kulübü geliştirmek için yatırımlar yapılacak. Belki daha çok gencin hayatına dokunacağız" dedi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'dan yapılan açıklamada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığı duyuruldu.

"KARADENİZ FUTBOL BEŞİĞİ BİR BÖLGE"

Kulübün tesislerinde yapılan imza töreninde konuşma yapan Hüseyin Çalhanoğlu, "Karadeniz futbol beşiği bir bölge ve Gümüşhane'de Gümüşhanespor'a ve futbola olan düşkünlüğüyle bu beşiğin önemli bir parçası. Bu değerleri bilinçli bir şekilde geliştirmek, değerlendirmek için bugün kulübümüz Gümüşhanespor'da sportif direktör olarak göreve başladık. Başkanımız Ertürk Yakut'un da fikirleri ve çabası gerçekten beni çok etkiledi. Umuyorum ki el birliğiyle Gümüşhanespor'umuza hem yetenekli oyuncular kazandıracağız hem de yetiştireceğiz" dedi.

"BELKİ DAHA ÇOK GENCİN HAYATINA DOKUNACAĞIZ"

Genç yetenekleri değerlendirmenin ve geliştirmenin önemine vurgu yapan ve Gümüşhanespor'un mevcut kadrosunu değerlendiren Çalhanoğlu, "Türkiye'de futbol bir yaşam stili ve çocuklar belirli bir yaştan itibaren futbol ile yatıp futbol ile kalkıyorlar. Bu anlamda spor kulüpleri olarak yeteneklerini, isteklerini, azimlerini ölçmek şekillendirmek ve yönlendirmek bizlere düşüyor. Bu bağlamda Altınordu örnek bir kulüp. Biz de bu seviyeye gelmeyi hedefliyoruz. Kadromuz, yetenekli isimlerden oluşuyor. Gelecek vaat eden isimler toplandı. Büyük emekler veriliyor. Verilmeye de devam edilecek. Umut ediyoruz ki Gümüşhanespor, oyuncu yetiştirecek, kendi oyuncusunu satacak. Buradan gelen gelir ile yine kulübü geliştirmek için yatırımlar yapılacak. Belki daha çok gencin hayatına dokunacağız. Hedefimiz bu, inşallah yolumuz da niyetimiz gibi aydınlık olur" diye konuştu. Amatörde uzun yıllar forma giyen Hüseyin Çalhanoğlu'nun, Almanya'da da arkadaşlarıyla kurduğu Turanspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gülhan