Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek
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Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalyan ekibi Milan'la sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanan Hakan, bir diğer Çizme devi Juventus'la anlaşmak üzere. Milan'la ücret konusunda Hakan'ın kriz yaşadığı konuşuluyordu, ancak Milli yıldızın başarı etkenini önemsediği kaydedildi. Manchester United'ın da bir ilgisi var ancak Hakan Juventus'a yakın, bu transferde Merih de rol oynuyor.

Son günlerde nereye gideceği tartışma konusu olan Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni bir bilgi daha geldi. Oyuncuya yakın kaynaklar Juventus ile görüşmelerin olumlu ilerlediği, Milan'ın da önerdiği ücretin yukarısına çıkmadığını aktardı. İtalyan ekibinde bu sezon etkili bir performans gösteren Hakan için Manchester United'ın da bir teması var ancak Juventus ihtimali daha fazla.

MERİH'İN ETKİSİ VAR

Hakan'ın Juventus'a sıcak bakma nedenleri arasında başarı kriteri ve Merih Demiral gösterildi. Bu sezon Pirlo yönetiminde beklenen başarıyı ortaya koyamayan Juventus, yıldızlarını kadroda tutarak yapacağı takviyelerle Şampiyonlar Ligi ve Serie A'yı kazanmak istiyor.

PSG VE REAL DE KONUŞULMUŞTU

Hakan Çalhanoğlu için geçen hafta Avrupa basınında Real Madrid ve PSG'nin de adı geçmişti. Ancak Hakan, sürekli olarak oynayabileceği bir takımda forma giymekten yana, ayrıca İtalya futboluna da uyum sağladı. Sezon sonunda Hakan'ın durumu netlik kazanacak.

Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek
Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek
Real Madrid, Milan'la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçti
Real Madrid, Milan'la anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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