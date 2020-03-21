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Hakan Çalhanoğlu, Koronavirüs, İtalya, Spor

Hakan Çalhanoğlu corona virüsü testinin sonucunu açıkladı

Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

21.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:57
Hakan Çalhanoğlu corona virüsü testinin sonucunu açıkladı

Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu İtalya'da Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Stadyum programına konuşan Çalhanoğlu, "Koronavirüs salgını ortaya çıkınca iki hafta önce Almanya'ya geldim" dedi.

İtalya'da durumların çok kötü olduğunu vurgulayan milli futbolcu bütün kurallara uyguklarını da belirtti.

Almanya'da sokağa çıkma yasağının başlayacağını da dile getiren Hakan Çalhanoğlu "İnsanlar burada şimdilik dışarı çıkıyor ama dükkanlar kapalı. Polisler de dükkanları kontrol ediyor. Maalesef herkes kurallara uymuyor. Ben de ilk başta ciddiye almıyordum bu salgını ancak insan haberleri gördükçe korkmaya başlıyor." dedi.

"Bizim takımdan kimse virüse yakalanmadı"

"İtalya'ya normalde pazartesi dönmem gerekiyordu ama kulüpten mesaj geldi. Her hafta uzuyor. Takım arkadaşlarımdan ülkesine giden de oldu kalanlar da oldu. Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Bizde televizyonlardan takip ediyoruz. Kulüp bu konuyu ciddiye almamızı istiyor. Bizim takımdan kimse bu virüse yakalanmadı."

"Fiziksel olarak bir kaybım yok" diyen Hakan Çalhanoğlu "Kulüp bize çalışma programı gönderdi. Ben de bunları tek başıma yapıyorum futbol okulunda. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak EURO 2020'nin ertelenmesi kararını değerlendiren orta saha oyuncusu "Takımımızda çok sakat vardı Ertelenmesine üzüldük bu sene oynanmasını isterdik ama bir yandan da iyi oldu. Sakat arkadaşlarımız turnuvada yer alabilecek. Çünkü onların da çok emeği var." şeklinde konuştu. (TRT Spor)

Kaynak: Hürriyet

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